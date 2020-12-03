شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السعودية للكهرباء تبحث معالجة أرباح "أرامكو" في 27 ديسمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامـة غير العادية والمقرر انعقادها، يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر الجاري، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الجمعية ستصوت على معالجة أرباح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ والتي تبلغ قيمتها 3.351 مليار ريال.

وأشارت الشركة إلى أن معالجة هذا المبلغ ستتم كمديونية على الشركة لصالح وزارة المالية وإدراج الأرباح المشار اليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.

وستصوت الجمعية على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة وفقاً لاتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية، وفق النسبة والآلية المذكورة في اتفاقية المضاربة.

هذا وستنظر الجمعية في تفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي لسداد أرباح المضاربة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة.

ومؤخرا، أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 17.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.