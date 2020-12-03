شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليخترق مستوى 0.7413 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.7530 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7335.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7360 والمقاومة 0.7480
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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