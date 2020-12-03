شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط محاولات لاختراق مقاومة العلم الصاعد المشار له صباحاً، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 46.21 وتمتد إلى 48.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 44.35 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد