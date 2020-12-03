شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب محاولات لاختراق مستوى 1838.10، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 1850.00 ثم 1870.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن الارتفاع المتوقع يتأثر بالنموذج الإيجابي المكتمل مسبقاً، بينما يمثل الثبات فوق 1818.00 شرط مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1818.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد