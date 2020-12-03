شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبدأ محاولات جديدة لاختراق مستوى 1.3400، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مستوى 1.3482 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستويات 1.3315 و1.3285.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3315 والمقاومة 1.3482

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد