شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج اليورو مقابل الدولار بفارق بعض النقاط عن هدفنا المنتظر عند 1.2150 ويبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، مما قد يدفع السعر لإجراء بعض التصحيح الهابط، لكن الاتجاه الرئيسي الصاعد لا يزال قائم بثبات السعر فوق مستوى 1.2011، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار تخطي الهدف المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2300 كمحطة تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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