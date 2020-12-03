شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سفينة في عرض بدبي مارينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت دبي، أمس، عرضاً فريداً لليخوت كجزء من احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأقيمت مسيرة كبيرة شهدت مشاركة أكثر من عشرين سفينة بما في ذلك 17 يختاً فاخرة ودراجات مائية وألواحاً مائية في هذا العرض، مما وفر مناظر خلابة للضيوف على متن الرحلة البحرية.

وبدأ أسطول اليخوت العرض من قلب دبي، مرسى دبي؛ حيث تم تجميع الأسطول بأكمله في شكل دائري ورفع علم الإمارات العربية المتحدة في البحر المفتوح.

وقام الضيوف الرئيسيون شيخة إبراهيم المطوع، وشري أوتام تشاند، القنصل الهندي (شؤون المجتمع والتأشيرات) بتسليم علم دولة الإمارات العربية المتحدة بطول 49 متراً لعلي بن خالد، ليرفع العلم عالياً.

وانضمت العلامات التجارية الكبرى التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة، مقراً لها مثل هوت باك ومزارع العين إلى الحدث كرعاة، وتعتقد بأن هذه فرصة فريدة لتكون جزءاً من احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.