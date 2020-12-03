شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البلطى والبياض بسوق العبور اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 3-12-2020 انخفاضا في أسعار السمك البلطى المزارع والقشر بياض فى سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وسجل البلطى المزارع " 1 " 16 – 18 جنيها للكيلو مقابل 17-19 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع " 2 " ليسجل 14.5 – 15.5 جنيها للكيلو مقابل 15-16 جنيها للكيلو، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه.
واستقر سعر السمك البورى "1 "بين 39-45 جنيها للكيلو، والبورى "2 " بين 29 - 35 جنيها، وسعر البربون " 1 " بين 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو. فيما سجلت أسعار الثعابين 50-210.جنيها للكيلو ، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.
وانخفضت أسعار القشر بياض لتتراوح بين 70 – 80 مقابل 60-85جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " بين 70 – 80 جنيها للكيلو مقابل 60-85 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.
وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.
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