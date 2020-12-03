شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك يبحثان فرص وتحديات الاستثمار بحضور المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اجتماعا مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لبحث تحديات وفرص الاستثمار ومناقشة بعض بنود قانون الجمارك الجديد.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتواصل المباشر مع المستثمرين بهدف مناقشة تحديات وفرص الاستثمار.

وخلال اللقاء تم مناقشة بعض التحديات التي تواجه المستثمرين، والتطرق إلى إمكانية حلها فضلا عن استعراض قانون الجمارك الجديد والذي من شأنه التيسير على المستثمرين، والاتفاق على مشاركة مجتمع الأعمال للتوافق حول اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك حتى تخرج بالشكل الذي يحقق مساعي المستثمرين ويحفز من استثماراتهم.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهدف من اللقاء حل أي تحديات قد تواجه المستثمرين والاستماع لمقترحاتهم لأخذها في الاعتبار ووضعها موضع التنفيذ، وأكد أن الهيئة تعمل جاهدةً بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار لتيسير الإجراءات على المستثمرين، منوهًا إلى خطة الهيئة لتنظيم دورات تدريبية للعاملين في الجهات المعنية بالاستثمار وذلك بهدف توحيد المفاهيم.

من جانبه قال السيد السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن "الجمارك" حريصة على مصلحة المستثمرين والتواصل معهم لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتيسير أعمالهم والأخذ بمقترحاتهم ووضعها في الاعتبار عند إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في التنسيق بين مختلف الجهات للتيسير على المستثمرين.