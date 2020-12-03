شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين نائب رئيس شركة جهينة سيف الدين صفوان قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، اليوم الخميس إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تعيين نائب رئيس الشركة سيف الدين صفوان قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

كانت جهينة قالت في بيان لبورصة مصر إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات وإنها ليست "لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن السيد سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة".

كانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا في أغسطس 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.