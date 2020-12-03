شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشيخ زايد: مجموعة طلعت مصطفى رائدة التنمية العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح جهاز مدينة الشيخ زايد مجموعة طلعت مصطفى وسام أفضل مجموعة عقارية تقديراً لجهودها في تنفيذ مشروعات رائدة اسهمت في رفع معدلات التنمية بالمدينة.



وسلم كل من المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية لتطوير المدن الجديدة والمهندس محمد ادريس رئيس مجلس أمناء المدينة الشركة وسام التكريم، خلال فعاليات احتفال المدينة بمرور 25 عاما على تأسيسها والذي أقيم بحديقة زايد المركزية.

وأثنى المشاركون في الاحتفالية من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من كبار المطورين بالمدينة على مشروعات الشركة والتي كان لها السبق في تعمير وتنمية مدينة الشيخ زايد.

وتعتبر مجموعة طلعت مصطفى من أولى الشركات العقارية التي قامت بتنفيذ أولى مشروعاتها بمدينة الشيخ زايد من خلال مشروع "الربوة" الذي انطلق عام 1994، وقدمت المجموعة من خلاله مفهوم جديد للتجمعات السكنية بشكل ورؤية عميقة ومختلفة.

ويقام مشروع الربوة على مساحة 2.1 مليون متر مربع ليستوعب 604 فيلات وتتميز بتصميماتها الفريدة ومساحتها المتنوعة، وتتكون كل فيلا بحديقتها الخاصة وصممت بشكل مرن من خلاله يمكن إضافة حمام سباحة بها فضلا عن ملحق الجراج الخاص.

وتعد مجموعة طلعت مصطفي المطور العقاري لمشروع "مدينتي"، أكبر مشروع عمراني متكامل يطوره القطاع الخاص في مصر والمنطقة، على مساحة 8 آلاف فدان على طريق السويس.

وتتميز مدينتي بتوافر كافة الخدمات، سواء خدمات جماهيرية حكومية أو خدمات اجتماعية ورياضية وتعليمية وخلافه، ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان مدينتي إلى مليون نسمة.

وقبل السجل الحافل لمشروع مدينتي قامت مجموعة المطور العقاري هشام طلعت مصطفى بتطوير مدينة الرحاب، والتي تعتبر أول المدن العمرانية المتكاملة في شرق القاهرة، وتمتد على مساحة 10 ملايين متر.

وتعد الرحاب أول مجتمع عمراني بمدينة القاهرة الجديدة شرق القاهرة، وهى أول مدينة سكنية متكاملة ينشئها القطاع الخاص في مصر، وتقع الرحاب على طريق السويس الصحراوي وتبعد 15 دقيقة عن مدينة نصر ومصر الجديدة.