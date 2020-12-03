أوبك+ تميل صوب تمديد التخفيضات مع زيادة تدريجية لإنتاج النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بأوبك+ لرويترز إن أوبك+، التي تجتمع اليوم الخميس، تميل صوب تمديد تخفيضات النفط مع زيادة تدريجية لإنتاج الخام على مدى الأشهر القادمة.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما نشب خلاف بين منتجين بشأن الحاجة إلى تمديد أجل تخفيضات قياسية للإنتاج بدأت خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.
وارتفع خام برنت 21 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 48.46 دولار للبرميل، بعدما زاد 1.8 بالمئة أمس الأربعاء. وصعد النفط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 45.39 دولار للبرميل، بعدما أغلق على ارتفاع 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.
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