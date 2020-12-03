شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الحزم الاجتماعية المقدمة من الدولة 590 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تراجع معدلات الفقر يعتبر انعكاسا للمجهود الذى بذلته الدولة في الفترة الأخيرة من أجل خفض معدلات الفقر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والإنفاق اليوم، وأضافت وزيرة التخطيط إن الدولة قدمت حزما اجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، وأن الدولة رفعت حجم المقدم لها بلغ 590 مليار جنيه بزيادة 70٪ عن العام الماضي.
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