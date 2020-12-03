شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن لـ19 جنيها للكيلو وكرتونة البيض بـ 24.5 جنيه في المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 2-12-2020 انخفاضا في أسعار الدواجن والبيض وذلك حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا حيث سجل سعر المزرعة 19 جنيها للكيلو مقابل 21 جنيها وفق أسعار بداية الأسبوع ، مشيرا إلى أن سعر المستهلك يتراوح بين 23 – 25 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر البيض في المزرعة انخفضت حيث سجلت الكرتونة 24.5 جنيها مقابل 28 جنيها بداية الأسبوع ، موضحا أن أسعار الكرتونة للمستهلك تتراوح بين 29 – 32 جنيها، فيما سجلت الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة اليوم الخميس ، افتتحوا مركز مجمع استهلاكى " الدلتا ماركت " تابع لشركة تجارة الجملة لتوفير كافة منتجات السلع الغذائية بمدينة بالسويس على هامش زيارته الى المحافظة لافتتاح العديد من المشروعات.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ان هناك دعم من القيادة السياسية لتامين مخزون استراتيجى طوال الوقت من السلع الاساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية بجانب ايضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار اقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى كما يتم طرح الدواجن المجمدة حاليا بسعر 30 جنيه بدلا من 37 جنيه واللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيه بجانب ايضا طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة