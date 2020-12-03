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شكرا لقرائتكم خبر عن الريال السعودى يستقر لليوم الخامس على التوالى.. مسجلا 4.07 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 3-12-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.
نزل الدولار اليوم الخميس لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات إذ يراهن المستثمرون على أن المزيد من التحفيز الاقتصادي من واشنطن وتوقع البدء في توزيع لقاحات لكوفيد-19 سيدعمان الأصول العالية المخاطر.
وبينما أخفق المشرعون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة للتخفيف عن الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة، فإن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا يحظى بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يكسب قوة دفع.
ويتوقع المستثمرون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف إذ يواجه الحزبان أيضا موعدا نهائيا في 11 ديسمبر لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتوقف عمل الحكومة.
وقال يوجيرو جوتو رئيس الاستراتيجيات لدى نومورا للأوراق المالية "بريطانيا بدأت التحصين ومن المتوقع أن تفعل الولايات المتحدة ذلك في الأسابيع المقبلة بينما يبدو أن الإصابات بفيروس كورونا قد بلغت ذروتها في أوروبا ويمكن أن يقال المثل على الولايات المتحدة أيضا.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.09 جنيه للشراء
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
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