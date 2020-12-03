شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحقق الهدف الثاني- تحليل - 3-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الزوج بتداولات يوم أمس تشكيله لموجات صاعدة قوية لينجذب بذلك نحو الهدف الثاني المتمركز عند 126.65 والذي يشكل بدوره امتداد لمقاومة القناة الفرعية الصاعدة بالإضافة لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي.
نظرا لأهمية الحاجز الحالي, ننصح بمراقبة تصرف السعر وانتظار الإغلاق التالي لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة, فثبات هذا الحاجز قد يجبر السعر على تشكيل ارتداد سلبي قوي لينجذب بذلك نحو 125.95 و 125.25, أما نجاحه باختراق الحاجز والثبات فوقه سيمكنه من استئناف الهجوم الصاعد بانجذابه نحو القمة المستقرة عند 127.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.70 و 126.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي لحين تأكيد الاتجاه
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