شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستأنف الارتفاع– تحليل - 3-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات صاعدة قوية لنلاحظ تجاوزه للهدف المستقر عند 1009.00 متأثرا بالعوامل الإيجابي المتمثلة بالثبات المستمر ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة إلى استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي. مما سبق, سنستمر بترجيح التداولات الصاعدة لنتوقع استهداف السعر بذلك لمستوى 1045.00 وليشكل ذلك عائق جيد أمام محاولة الوصول لمقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 1081.00. نطاق التداول المتوقع ما بين 970.00 و 1045.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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