شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بتحقيق الأهداف – تحليل - 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية قوية يوم أمس ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 0.8930، ويواجه السعر مزيد من الضغط السلبي الذي يجعلنا نرجّح استمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، حيث يصل الهدف التالي إلى 0.8840.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.8975 مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8860 والمقاومة 0.8990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط