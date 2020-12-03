الدولار مقابل الفرنك يستمر بتحقيق الأهداف – تحليل - 03-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية قوية يوم أمس ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 0.8930، ويواجه السعر مزيد من الضغط السلبي الذي يجعلنا نرجّح استمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، حيث يصل الهدف التالي إلى 0.8840.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.8975 مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8860 والمقاومة 0.8990
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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