شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يلامس الهدف الأول – تحليل - 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.7413 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، والتي تستهدف مستوى 0.7530 كمحطة تالية.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل ليعزز التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7335 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7360 والمقاومة 0.7480
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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