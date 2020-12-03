شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخترق مقاومة مهمة – تحليل - 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مقاومة القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة ويستقر فوقها، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 49.00 وتمتد إلى 50.50.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 47.90 سيعيد السعر إلى المسار التصحيحي الهابط ويتجه نحو اختبار مناطق 45.88 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 50.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد