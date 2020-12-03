شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخترق مقاومة مهمة – تحليل - 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مقاومة القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة ويستقر فوقها، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 49.00 وتمتد إلى 50.50.
من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 47.90 سيعيد السعر إلى المسار التصحيحي الهابط ويتجه نحو اختبار مناطق 45.88 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 50.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يخترق مقاومة مهمة – تحليل - 03-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.