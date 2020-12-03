شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى – تحليل - 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية قوية مساء يوم أمس ليستقر عند مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، مما يعني بأن اختراق 45.30 سيفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيكون مرجحاً خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 46.21 وتمتد إلى 48.00 بعد تخطي المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 45.30 سيضغط على السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 43.24.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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