شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف – تحليل - 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بمزيد من الارتفاع لينجح بالوصول إلى هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1838.10، ونلاحظ أن السعر يتأثر بنموذج إيجابي يملك أهداف إيجابية تتخطي المستوى المذكور لتصل إلى مناطق 1870.00.

وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 1838.10 والارتداد هبوطاً لكسر مستوى 1818.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لاستنئاف المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1818.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد