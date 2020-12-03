شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة ياس تحتفي باليوم الوطني بعرض ألعاب نارية مميز وفعاليات استثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
احتفت جزيرة ياس، باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات، وذلك بإطلاق عرض مميز للألعاب النارية، الأربعاء.
وتواصل جزيرة ياس احتفالاتها طوال الفترة المتبقية من عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني، حيث يكتسي ياس مول بألوان علم الدولة، إلى جانب خصومات تصل إلى 90% خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما سيعرض ياس مول محاولته في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر صنع زجاجة عملاقة بفن الرمل، إذ يتولى فريق من الفنانين المحترفين تصميم هذا العمل، والذي سيصطبغ بألوان علم الدولة.
وسيتم عرض العمل الفني حتى الخامس من ديسمبر. وسيستمتع زوار ياس مول بالتعرف على مسيرة دولة الإمارات وأبطالها على مدى السنوات الـ 49 الماضية من خلال جدار زمني تفاعلي.
وجرت إضاءة عدد من وجهات الجزيرة الأخرى بألوان علم الدولة، بما في ذلك فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس في ياس مارينا.
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