شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تواصل مسار الصعود مع اقتراب اللقاح والتحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت الأسهم اليابانية، الخميس، قرب أعلى مستوى في 29 عاماً، إذ تقترب دول كبرى من توزيع لقاحات لفيروس كورونا، بينما تلقت المعنويات أيضاً الدعم من الآمال في مزيد من التحفيز.

وأنهى المؤشر نيكي الجلسة على مكسب متواضع 0.03 في المئة عند 26809.37، لكنه استقر قرب أعلى مستوياته منذ إبريل/ نيسان 1991، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.07 في المئة إلى 1775.25.

وارتفعت أسهم العقارات والقطاع الاستهلاكي المرتبط بالدورة الاقتصادية والشركات الصناعية والمالية في مؤشر على أن المستثمرين يراهنون على قطاعات ستستفيد بأكبر قدر من انتعاش النمو الاقتصادي.

وأصبحت بريطانيا أمس الأربعاء أول دولة غربية توافق على لقاح مضاد طورته فايزر لكوفيد-19 وقالت إنها ستبدأ التحصين في أوائل العام المقبل، بينما تخطط السلطات الأمريكية لبدء التحصين بحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت حكومة اليابان بالمزيد من الإنفاق المالي وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين بالتحرك سريعاً بشأن تدابير تحفيز.

وتصدر سهم سكك حديد وسط اليابان الأسهم الرابحة بين 30 سهماً أساسيا على المؤشر توبكس اليوم ليرتفع 2.55 في المئة وتلاه سهم شركة ميتسوي آند كو الذي صعد 2.13 في المئة.

وانخفض سهم هويا كورب 4.26 في المئة ليتذيل الأسهم الثلاثين على توبكس، وتلاه سهم داي-إيتشي سانكيو الذي خسر 3.89 في المئة.

وتقدم 126 سهماً على المؤشر نيكي مقابل تراجع 97.