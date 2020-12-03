شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تمويل المنشطات متناهية الصغر يتجاوز المليار ريال خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت تمويلات المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة الممنوحة من شركات التمويل، ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بانخفاض تلك التمويلات المقدمة للشركات الكبيرة.

وسجلت التمويلات الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر ممن يتراوح عدد العمالة بها بين1 و5 عمال، أو لا تتجاوز مبيعاتها 3 ملايين ريال، ارتفعت إلى 2.03 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، بحسب صحيفة عكاظ.

وحققت بذلك ارتفاعا خلال عام كامل بنسبة 56.92%، مقارنة بـ1.29 مليار ريال سجلتها خلال الفترة المماثلة من 2019، ليصبح إجمالي التوزيعات المقدمة للمنشآت متناهية الصغر يوميا خلال الربع الثالث قرابة 22.5 مليون ريال.

وسجلت التمويلات الممنوحة للمنشآت المتوسطة صعودا طفيفا، ليصبح إجمالي تلك التمويلات الممنوحة للمنشآت 3.36 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6.19% مقارنة بتمويلات بلغت قيمتها 3.63 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2019.

وسجلت التمويلات الممنوحة للشركات الكبيرة تراجعا ملحوظا في تمويلاتها، تصل إلى 1.77 مليار ريال، بعد أن كانت 2.08 مليار ريال، وانخفضت التمويلات بنسبة 36.84% للشركات الكبرى.