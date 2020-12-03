شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المجمعات الصناعية بالمحافظات طفرة جديدة فى عالم الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على صور جديدة للمجمعات الصناعية الجديدة التى يجرى تدشينها فى المحافظات المختلفة، والتى تكشف إبداع وطفرة صناعية جديدة فى مصر.

وتنتهى فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات الصناعية بالـ7 مجمعات الجديدة 12 ديسمبر الجارى وذلك بعد منح فرصة للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم، للحصول على الوحدات المتاحة وعددها 1657 وحدة جديدة.

وتسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكل فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية للتسهيل على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق رؤية الحكومة بإحداث طفرة صناعية فى البلاد من خلال التواصل الدائم مع المستثمرين فى كل المناطق والمجمعات الصناعية لتذليل كل العقبات التى تواجههم.

ووفق رؤية الهيئة أن التنمية الصناعية بقيادة اللواء محمد الزلاط تسعى وتعمل على حل مشكلات الاستثمار الصناعى أولا بأول والاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين والعمل على خلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين إلى الاستثمار فى القطاع الصناعى.

وأكد اللواء محمد الزلاط، أن الهيئة ملتزمة بتقديم كل التيسيرات اللازمة لمساعدة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة لاستخراج كل التراخيص اللازمة لمشروعاتهم.

وأضاف الزلاط أن الوحدات الصناعية الجديدة المتاحة بالمجمعات الجديدة ستكون متميزة وسيكون كل مجمع مجهز بكل المرافق وشبكات الصرف الصحى والمياه وشبكة الإطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعى وشبكة دفاع مدنى، مؤكدًا التزام الهيئة بتوفير كافة الخدمات بالمجمعات بمجرد تشغيلها.



المجمعات الجديدة



المجمعات الصناعية الجديدة



المصانع الجديدة



مجمعات صناعية