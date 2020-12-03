شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كيان السعودية (2350) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 12.18، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كمحاولة منه لتصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 12.18، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 12.93.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.35 ومستوى المقاومة 12.50.