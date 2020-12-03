شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يجني أرباحه – تحليل صباحي – 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم نسيج (1213) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.21% بما يعادل -0.80 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.30، ليستهدف مستوى المقاومة 40.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 38.00.