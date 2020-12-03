شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التصنيع (2060) انخفاضه في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بها، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.94. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.75 ومستوى المقاومة 13.50.

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