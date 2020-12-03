شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الانماء طوكيوم (8312) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، كما يحاول التخلص من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.97% بما يعادل -0.55 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 26.00، ليستهدف مستوى المقاومة 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 30.00.