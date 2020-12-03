شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جازداكو (6090) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.02% بما يعادل 0.18 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 18.68، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل. لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 18.68 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 18.68.

كانت هذه تفاصيل خبر جازداكو يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 03-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.