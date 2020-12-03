شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى حنا يؤكد النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة يؤدى لتنمية الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مجدى حنا عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، ورئيس "برس سنتر"، أن توجه الدولة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر هو الأهم فى الفترة الحالية، لأن اقتصاديات دول كبرى تقوم على هذه الصناعات، ومن ثم تنمية هذا القطاع وحل مشاكله يعتبر أحد أهم وسائل النهوض بالصناعة والاقتصاد.

وأضاف حنا فى تصريحات خاصة، أن الصناعات الصغيرة تمثل تقريبا 60 % من قوام أكبر الاقتصاديات لذلك تعتبر من أهم سبل تقوية أى اقتصاد يسعى للنهوض، لذلك لابد أن يتواصل الاهتمام الحكومى بهذا القطاع من خلال تذليل العقبات أمامه وتوفير التمويلات له.

وكانت تمويلات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أول 9 أشهر من 2020، سجلت 2.987 مليار جنيه لمختلف المشروعات على مستوى الدولة من يناير حتى سبتمبر 2020، وفيما يلى أهم المعلومات عن التمويلات لقطاع الصناعات الصغيرة استفاد منها 102.8 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت حوالى 159.3 ألف فرصة عمل.

قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية التى وفرها الجهاز خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 بلغت 2 مليار و889.9 مليون جنيه مولت حوالى 102824 ألف مشروع صغير ومتناهي.

توفير حوالى 159.270 ألف فرصة عمل

ومنح الجهاز تمويل 97.1 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 255.8 ألف يومية عمل.

إجمالى تمويلات المشروعات الصغيرة التى مولت من خلال الجهات الوسيطة بلغت 1059.9 مليون جنيه واستفاد منها 9304 مشروعا ووفرت 17768 فرصة عمل.

إجمالى الاقراض المباشر فبلغ 443.9 مليون جنيه مولت 1854 مشروعا ووفرت 7709 فرص عمل.

إجمالى تمويل المشروعات الصغيرة 1503.8 مليون جنيه استفاد منها 11158 مشروع ووفرت 25477 فرصة عمل أما تمويلات مشروعات متناهية الصغر 1386.1 مليون جنيه مولت 91666 مشروع ووفرت 133793 فرصة عمل.