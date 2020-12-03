شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 17٫90فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 20 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 17٫20 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17.5 بينما مستوى المقاومة هو 18.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد