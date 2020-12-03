شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO)يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 45٫10 فلس، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 48٫50 فلس، ليكون بذلك السهم نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 50 فلس كمستوى أول ثم 55 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 45 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47 بينما مستوى المقاومة هو 50 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد