شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH)يرتفع لأعلى -تحليل صباحي- 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 41٫90 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 40 فلس، كما نجح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 43٫50 فلس كمستوى أول ثم 46 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 40 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 41.1 بينما مستوى المقاومة هو 42.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد