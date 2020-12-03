شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يقفز لأعلى -تحليل صباحي- 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 69٫40 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، هو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من الاغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 70 فلس كمستوى الو ثم 76 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى66٫50فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 68.60 بينما مستوى المقاومة هو 70.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد