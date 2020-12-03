شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 42٫50 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 44 فلس، مما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 38 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 46 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.8 بينما مستوى المقاومة هو 44 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط