شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 10391 نقطة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 10459 نقطة، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” ويلامس المؤشر حاليا مستوى الدعم 10350 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأعلى لمستوى المقاومة10500 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,364 وبين مستوى المقاومة هو 10,487 نقطة