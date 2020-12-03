شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاربكس" تكافيء العاملين في القطاع الصحي الأمريكي بقهوة مجانا لمدة شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ستاربكس" عن مبادرة جديدة تريد المساهمة من خلالها في دعم جهود قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.



وكشفت "ستاربكس" عن أنها تنوي تقديم مشروب مجاني من القهوة على مدار شهر لكل عامل في قطاع الرعاية الصحية بأمريكا امتنانا لما يقدموه من تضحيات في مكافحة الجائحة.



وذكر مسؤولو الشركة الأمريكية بأن عام 2020 شهد أحداثا قاسية على جميع المواطنين لا سيما العاملين في القطاع الصحي، وهذه المبادرة تعد بمثابة تقديم شكر بسيط على ما يقدمونه من جهد.



هذا، وأكدت "ستاربكس" أن المبادرة سارية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويمكن لأي عامل بقطاع الرعاية الصحية الحصول على مشروب قهوة مجاني من أي فرع في البلاد.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ستاربكس" بنسبة 0.1%، وأغلق جلسة الأربعاء عند 98.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 99.04 دولار في حين سجل أقل سعر عند 98.2 دولار.