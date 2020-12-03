شكرا لقرائتكم خبر عن "إس أند بي 500" يغلق عند مستوى قياسي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء حيث تخلصت من خسائرها ونجح "إس أند بي 500" في تحقيق إغلاق قياسي جديد.



وتجدد التفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية بعد لقاء وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" مع رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" للحديث عن إحياء المفاوضات لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي أناليتيكس" بأن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 307 آلاف وظيفة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 433 ألف وظيفة بعد إضافة 407 آلاف في أكتوبر/تشرين الأول.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.6% أو ما يعادل 73 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 45.28 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.9 دولار وأقل سعر عند 43.9 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.7% أو ما يعادل 83 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 48.25 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 48.7 دولار وأقل سعر عند 46.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 29883 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29902 نقطة وأقل مستوى عند 29599 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3669 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3670 نقطة وأقل مستوى عند 3664 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 12349 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12360 نقطة وأقل مستوى عند 12217 نقطة.