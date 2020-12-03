شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع مستفيدة من انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقد صفقات فنية رغم عودة التفاؤل بشأن الطقس في أمريكا الجنوبية.



وتحدثت وكالات أرصاد جوية في البرازيل عن أن بعض المناطق في البلاد سوف تشهد تساقط أمطار غزيرة في الفترة المقبلة مما يدعم بدوره جودة ووفرة المحاصيل.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع عن ارتفاع صادراتها من الذرة والصويا خلال الأسبوع الماضي وشحن آلاف الأطنان لجهات غير معلومة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% إلى 4.23 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 4.24 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 4.14 دولار.