شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار إيجابي بعد تحقيق مكاسب قوية في الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة على نحو إيجابي في ختام تداولات الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين بشأن حزمة التحفيز المالي الجديدة في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 307 آلاف وظيفة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 433 ألف وظيفة بعد إضافة 407 آلاف في أكتوبر/تشرين الأول.



والتقى وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" مع رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" للحديث عن إحياء مفاوضات حزمة التحفيز المالية الثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة تقل عن 0.1% أو ما يعادل سنت واحد إلى 24.08 دولار للأوقية بعد مكاسب أمس بنسبة 6.6%، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 24.455 دولار وأقل سعر عند 23.680 دولار.