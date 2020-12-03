شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 1:40 صباحًا, 3 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات أغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على ارتفاع.

فقد صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 6.56 نقطة، أو 0.18 بالمئة ليغلق عند 3669.01 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 59.87 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 29883.79 نقطة.

فيما سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بواقع 5.74 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 12349.37 نقطة.

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