شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: عطل في إحدى المضخات بمحطة توزيع في جازان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنه نظراً لحدوث عطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، فقد طرأ نقص في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه بناء على توجيه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، تعمل وزارة الطاقة مع أرامكو، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.

وأكدت أرامكو أن فرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاج إليها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع، حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجياً ولله الحمد.

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