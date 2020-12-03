شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤمن على مشروعك الصغير من جنيه وحتى 100 ألف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن جميع المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يمكنهم الحصول على تغطيات تأمينية ضد المخاطر التى يمكن أن تلحق بهم مهما كانت قيمة رأس مال تلك المشروعات، حيث يوفر التأمين متناهى الصغر جميع خدماته التأمينية لتلك المشروعات بداية من جنيه واحد وحتى 100 ألف جنيه، ومثال على ذلك المرأة المعيلة التى تقوم بعرض منتجاتها فى الشارع أو أصحاب عربات المأكولات وغيرها من المعروضات والاكشاك، وكل تلك الاعمال التى قد لا تتجاوز قيمتها بضعة الاف من الجنيهات بأقساط بسيطة لا تتعدى ال 40 جنيه سنويا، ويستطيعوا من خلاله الحصول على تعويض فى حال تعرضهم لأى مخاطر، مثل الحريق أو السرقة أو الإصابة بحادث أو حتى عدم القدرة على السداد فى حال حصوله على قرض من شركات التمويل متناهى الصغر.

وأضاف الزهيرى فى تصريحات لـ ”الخليج 365” انه يمكن الحصول على هذه التغطيات بسهولة كبيرة وذلك من خلال طلبها الكترونيا من منافذ التحصيل الإلكترونى المتواجدة فى كل مكان أو عن طريق مكاتب البريد أو شركات التمويل متناهى الصغر والتى توفر تلك الخدمة لعملائها من أصحاب الدخول المحدودة أو حتى عن طريق شركات التامين بشكل مباشر، ولفت الزهيرى إلى أن الاتحاد به لجنة للتأمين متناهى الصغر وقامت بعمل مجهود كبير فى توفير منتجات وطرق لتسويق هذه المنتجات، بشكل سهل وميسر للوصول لهذه الفئات وعددهم 3.5 مليون مواطن.

ويعرف التأمين متناهى الصغر بانه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة، فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، فى الفروع المنصوص عليها بالقانون، شرط ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 200 ألف جنيه، ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 4 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وشركات أخرى فى طريقها للحصول على التراخيص، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.