شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن محطة الغاز المسال بدمياط.. استعدادا للتشغيل الربع الأول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجموعة إينى الإيطالية للطاقة عن ابرام اتفاقات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجى والشركاء المصريين لتسوية منازعات بخصوص محطة غاز مغلقة تملك حصة بها فى شمال مصر، حيث أن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من العام القادم فيما يلى أهم المعلومات عن تلك المحطة والتى كانت كالتالي.. 1-يخضع مصنع إسالة الغاز بدمياط لملكية مشتركة بين شركة يونيون فينوسا جاس "يو.إف.جي" الإسبانية بـ40% وشركة إينى الإيطالية بـ40% و10% لشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى "إيجاس" و10% للهيئة المصرية العامة للبترول. 2 - يضم مصنع إسالة الغاز بدمياط وحدة إسالة. 3- الطاقة الإنتاجية 5 ملايين طن سنويا 4 - معدل تغذية المصنع من الغاز من 750 لـ 770 مليون قدم مكعب غاز يوميا. 5- بدأ الإنتاج فى نهاية 2004 وتوقف المصنع فى السنوات الأخيرة. 6- تصدير أول شحنة فى 20 يناير 2005. 7 - يعد أكبر مصنع للإسالة بالعالم وقت بنائه فى عام 2001 وتشغيله فى 2004. 8-مساحة المصنع تسمح بإضافة خطين انتاجيين إضافيين تصل بطاقته الكلية إلى 15مليون طن سنويا. 9- يتميز مصنع إسالة الغاز بدمياط بوجود ميناء شحن الغاز المسال داخل بوغاز ميناء دمياط مما يعطيه حماية متميزة ضد التقلبات الجوية. 10-تصل نسبة تشغيله لحوالى 360 يوميا سنويا وهى من أعلى معدلات التشغيل فى العالم. وقالت إينى فى بيان أمس، أن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من العام القادم وكان اتفاق سابق بين إينى وناتورجى والحكومة المصرية بخصوص المحطة قد انهار فى أبريل بسبب عدم استيفاء عدد من الشروط. الصفقة الجديدة، التى مازالت بحاجة إلى ضوء أخضر من سلطات الاتحاد الأوروبى واستيفاء شروط، تسمح لإينى بزيادة محفظتها للغاز المسال وتعزيز موطئ قدمها بقطاع الغاز فى شرق المتوسط. قالت ناتورجى فى بيان منفصل إنها ستتقاضى دفعات نقدية قيمتها الإجمالية حوالى 600 مليون دولار بموجب الاتفاق، الذى سينتج عنه لدى استكماله خروجها من مصر وانتهاء مشروعها المشترك مع إيني.

كانت هذه تفاصيل خبر ما لا تعرفه عن محطة الغاز المسال بدمياط.. استعدادا للتشغيل الربع الأول 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.