شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعزز مكاسبه عقب بيانات المخزون الأمريكي ويقترب من 49 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وعززت مكاسبها في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا في الأسبوع الماضي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 700 ألف مليون برميل إلى 488.0 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 1.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 4.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.1 نقطة.



هذا، وذكرت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" بأن المناقشات داخل أروقة "أوبك" ومع حلفائها المستقلين تحرز تقدما ملموسا في إمكانية تأجيل زيادة الإنتاج النفطي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 45.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.9 دولار وأقل سعر عند 43.9 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.7% إلى 48.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 48.7 دولار وأقل سعر عند 46.8 دولار.