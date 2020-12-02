شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي واستيعاب قرار الفائدة.



وسجلت القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الأسترالي نموا بنسبة 3.3% خلال الربع السنوي الثالث بينما أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 2.5% بعد تسجيل انكماش حاد بنسبة 7% في الربع الثاني تزامنا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.



كان البنك المركزي الأسترالي قد أعلن أمس الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير ضمن جهود البنك لدعم الاقتصاد في مواجهة الجائحة.



ومن جانبه، حذر رئيس البنك المركزي "فيليب لو" من استمرار الارتفاع في معدل البطالة في أستراليا وضرورة السيطرة على هذا الارتفاع.



وصرح "لو" بأن الوقت الحالي جيد ومناسب جدا لمشتري المنازل لأول مرة في ظل استمرار بقاء الفائدة قرب مستويات منخفضة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7396، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7397 وأقل سعر عند 0.7351.