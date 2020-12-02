لوسيد تكمل المرحلة الأولى من مصنعها بتكلفة 700 مليون دولار

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ويأتي الانتهاء من المرحلة الأولى بعد حوالي أربع سنوات من إعلان شركة (لوسيد موتورز) عن عزمها إنتاج سيارات كهربائية. ومع استهلاك الشركة لرأس المال، ومكافحتها للعثور على مستثمرين جدد، تعهد صندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر من العام 2018 باستثمار مليار دولار في الشركة حيث شكلت دفعة لها.وللمصنع قدرة على إنتاج 30 ألف سيارة سنويا، وإذا نجحت الشركة بقيادة بيتر رولينسون الرئيس التنفيذي في محاولتها لجذب المشترين، فسوف يتوسع هذا المصنع من 999 ألف قدم مربع إلى أكثر من 5 ملايين قدم مربع. وبمجرد الانتهاء من بنائه بالكامل سيكون للمصنع القدرة على تصنيع 400 ألف سيارة سنويا.. وفقا لموقع (techcrunch).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات سابقة «إن (لوسيد متورز) لديها التمويل اللازم والتكنولوجيا والمواهب الكافية لتكون المنافس الأول لشركة (تيسلا)».
ويأخذ بيتر رولينسون الدروس المستفادة من السنوات الثلاث التي قضاها في (تيسلا) بالإضافة إلى تجارب أخرى مع مصنعي السيارات البريطانيين (لوتس) و(جاغوار) في محاولة للتمييز والتحقق من موقف (لوسيد موتورز) بين قائمة متزايدة من شركات السيارات الكهربائية الناشئة التي تعد بتغيير العالم وجلب سيارات كهربائية جديدة إلى السوق في السنوات المقبلة.
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