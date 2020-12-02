شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى عطايا: التمسك بقيم الحكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»: في اليوم الوطني ال ٤٩ لدولة الإمارات، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، ولشعب الإمارات، حيث نحتفل جميعاً بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، لنؤكد تمسكنا بقيم ومبادئ الحكمة والاتحاد والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتعزيز وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

إن اليوم الوطني لدولة الإمارات يعتبر محطة مميزة يتجلى من خلالها مدى حرص الشعب على قيم الاتحاد، وإظهار مظاهر التلاحم والتعاضد بين القيادة والشعب. كما أنه يروي الحكاية التي يعشقها الجميع، مواطنون ومقيمون وزوّار، حكاية قيام اتحاد الإمارات التي أصبحت عبر الأيام نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم، الدولة التي تعد محل فخر واعتزاز لدى جميع أبناء الإمارات.